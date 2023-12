Albert Rivera narra el último día que pasó con su padre, antes de que falleciera de forma repentina en agosto: “Mi último recuerdo es dándole un abrazo”

Albert Rivera describe el momento en el que se enteró de que su padre había fallecido: “Estaba conduciendo, de camino a Cádiz, en el coche con mi hija mayor cuando me enteré. Me llamó mi madre y de golpe me lo dijo, e iba conduciendo. Fue, la verdad, un shock, porque tuve que parar el coche en un arcén, meterme en un área de servicio. Mi padre estaba bien. Fue de manera repentina, relativamente joven, sin que te lo esperes, pues fue muy chocante”.