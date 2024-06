Una Isabel Díaz Ayuso emocionada se sincera sobre la pérdida de su bebé: "Ya se es madre para siempre"

Ante la pregunta “¿Qué significaría para ti ser madre?” de José Anatonio Imbernón (23 años de Almería), los ojos de Isabel Díaz Ayuso se han llenado de emoción y bonitos recuerdos. La presidenta de la Comunidad de Madrid ha respondido con un “algo muy bonito, lo he sido, durante unas pocas semanas fui madre y creo que es una de las cosas más bonitas que me han pasado en la vida. Muy triste porque no sé si sabéis que al final no pude , lo perdí cuando llevaba 8 semanas …”.

Con mucho dolor, pero con el cariño de una mamá, Diaz Ayuso les ha contado a sus entrevistadores más especiales que “no tenía nombre, era muy pequeño, pero le llamaba Manolito . Le llamábamos Manolito en casa, teníamos mucha ilusión. Siempre estoy contando el tiempo que llevaría ya conmigo, pienso que le quedarían un par de meses para nacer y que no va ser así. Pero pienso que siempre le voy a tener conmigo , no sé, ya se es madre para siempre”.

Todavía con el dolor muy vivo, Ayuso califica sus semanas como madre de algo maravilloso “Aunque lo pase mal, me duele mucho en todos los aspectos, siempre pensaré mucho en él. Pienso que es lo mejor que me ha pasado, pienso que no hay nada más bonito que dar vida, tener niños y la familia”. Eso sí, tiene claro que hay muchos otros niños que sí han nacido y que depende mucho de su gobierno en la Comunidad de Madrid “niños tutelados, malitos en hospitales… esa parte de querer cuidar la tengo atendida, pero claro, me gustaría tener uno. Es lo mejor que me ha pasado”.