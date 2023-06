Rubén Ochandiano falla en su debut y recibe la reprimenda de Eli: “Me ha reñido más que mi madre en toda mi vida”

Una jugada que no le salió nada bien ya que no consiguió acertar dos de las cinco palabras del panel. Además, se notó la inexperiencia por algunos fallos que cometió y que la concursante se los recriminaba durante la prueba.

“Oye, Eli, no me pongas tan nervioso: ‘no hagas gestos, no repitas palabras…’ ‘¡Déjame vivir que la liamos aquí!”, le decía en tono jocoso Rubén a la concursante. “Los siento, soy profesora, es formación profesional”, contestaba entre risas Eli.