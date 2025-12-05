Darío se sincera como nunca sobre su relación con Almudena en 'El debate de las tentaciones'

Avance | El explosivo encuentro de Almudena y Darío en ‘El espejo’ después de que él de un paso más con Cristina

Darío se ha sentado como invitado en ‘El debate de las tentaciones’ y ha tenido que hacer frente a todos los titulares por los que lleva siendo noticia varios días. Su acercamiento con Cristina ha hecho dinamitar su relación con Almudena y es evidente que la pareja no atraviesa su mejor momento.

Eso, unido a que él afirmó hace unos días que no estaba “enamorado” de su novia, lo han colocado en el punto de mira y convertido en uno de los grandes protagonistas de ‘La isla de las tentaciones 9’. Sin embargo, parece que ese sentimiento no es nuevo y que la relación ya estaba algo tocada de antes.

El participante del programa de Sandra Barneda se ha sincerado en ‘El debate de las tentaciones’ y ha explicado que no todo es oro lo que reluce y que Almudena y él han estado durante años luchando contra un problema que él ha revelado ante los colaboradores del espacio que se emite en primicia en Mediaset Infinity.

Darío confiesa el problema de su relación con Almudena

En un enfrentamiento con Toñi, la prima de Almudena, el participante de ‘La isla de las tentaciones 9’ se ha sincerado y ha explicado cuál es el gran problema de su relación con Almudena. Algo que le ha hecho sentir muy incómodo en muchas ocasiones y que, por fin, ha decidido decir en voz alta.

“Se ha intentado arreglar 450.000 veces en pareja, los dos juntos”, explicaba Darío, tras revelar qué es eso que le ha traído por el camino de la amargura durante años. Si quieres descubrir de qué se trata, no dudes en dar al play al vídeo que encabeza esta noticia.