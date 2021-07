Olga Moreno se derrumba por la polémica: "Mi hija pequeña ha tenido que ir al psicólogo"

"He visto a mi familia derrumbada , desde mi marido, Rocío, David y mi hija de 8 años, Lola, pero estoy fuerte. Soy una persona muy fuerte. Voy a estar siempre a su lado . Me han echado mucho de menos pero aquí estoy", expuso en su entrada al plató con Carlos Sobera y los colaboradores del programa. Aún así, decía tener la esperanza de que Rocío "abra los ojos y vea que sus hijos están ahí" .

Para la familia Flores-Moreno sin duda la serie documental de Rocío Carrasco ha supuesto un antes y un después. Olga Moreno se derrumbaba por completo relatando algo que hasta ahora desconocíamos: "Mi hija pequeña, de ocho años, ha tenido que ir al psicólogo. Ha habido papeles en el barrio y en el colegio de que Antonio David es un maltratador. No lo podéis llegar a imaginar lo que han sufrido esos niños que no son míos. Que quien tiene que estar es su madre. Que lo he dicho por activa y por pasiva", apuntó sobre Rocío y David Flores.