Olga Moreno, sobre Rocío Carrasco: "Espero que abra los ojos y vea que sus hijos están ahí"

Olga Moreno afronta todo lo que Rocío Carrasco ha dicho sobre ella

La mujer de Antonio David Flores: "He visto a mi familia derrumbada"

Olga, sobre Rocío y David Flores: "Yo he ido a médicos y tutorías, cuando debería haber ido su madre"

Ha llegado el momento de Olga Moreno. Tras ganar 'Supervivientes 2021', la mujer de Antonio David Flores se ha enterado en 'Ahora, Olga' de todo lo que Rocío Carrasco ha dicho sobre ella en su serie documental, 'Rocío: contar la verdad para seguir viva'.

Olga Moreno llegaba al plató vestida de azul y visiblemente nerviosa. "No quiero convencer a nadie. No vengo a hablar de Rocío Carrasco (...) Voy a hablar desde el corazón porque quiero decir que no sé explicarme. He visto a mi familia derrumbada, desde mi marido, Rocío, David y mi hija de 8 años, Lola, pero estoy fuerte. Soy una persona muy fuerte. Voy a estar siempre a su lado. Me han echado mucho de menos pero aquí estoy", expuso en primer lugar.

Para la ganadora de 'Supervivientes', algunas de las informaciones que le han llegado las calificaba de "surrealistas", así que en primer lugar reivindicaba que lo único que había hecho era cuidar de Rocío y David Flores durante 22 años.

"Yo lo único que he hecho en estos 22 años es darle mucho a mor a unos hijos que no son míos. Lo volvería a hacer. No soy yo la que... Me hubiese gustado que su madre estuviese ahí siempre porque para nosotros hubiera sido más fácil pero no pierdo la esperanza. Espero que abra los ojos y sepa que sus hijos están ahí", apuntaba con los ojos vidriosos.

De igual manera, señaló lo cerca que había estado de ellos: "Yo digo que he remado a favor. Te puedo decir que lo único que he hecho es dar amor, estar en todos los médicos, todas las tutorías y la que debería haber estado ha sido ella. Yo no soy su madre".

Olga Moreno afronta las críticas por sus confesiones en 'Supervivientes'