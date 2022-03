Los últimos acontecimientos ponen en un aprieto a Christian Gálvez

Quicky ha emocionado a todos con sus palabras de despedida y se ha fundido en un abrazo con Christian Gálvez: "Quiero darles las gracias a todo el equipo porque no os podéis imaginar el cariño que me llevo, ha sido increíble, y también a todo el mundo que me ha mandado ánimos y que nos ve. Me da tanta pena irme... Darle las gracias también a mi familia ya todos mis compañeros que han estado aquí conmigo porque han hecho que esto sea increíble. Gracias a ti que siempre te he dicho que hay veces que curan y los tuyos son de esos", decía entre lágrimas.