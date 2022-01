Los concursantes se han enfrentado a un panel dedicado a las canciones de David Bustamante y Christian Gálvez ha hecho una apreciación antes de que empezaran a jugar. “Me da a mí que este panel te puede molar, pero no te termino de ubicar”, le decía el presentador a Jaime.

“Christian, que ya nos conocemos…”, le respondía el concursante con complicidad. “Pero no lo suficiente. ¿Me vas a regalar una caravana?”, preguntaba el presentador. “¡Pero si no puedes conducir!”, decía el concursante. “Conduces tú y me caso contigo en el Camp Nou”, decía el presentador entre risas.