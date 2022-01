"El personal del Hospital Puerta de Hierro, cuando me operaron la clavícula, me pusieron doce tornillos y una placa, pero también llevo tornillos en la columna y otra placa de aluminio. Cuando me dieron el alta, como tenían todo mi historial, me dijeron: "Christian, cuando te mueras, ya puedes elegir entierro normal, crematorio o que te echen al punto limpio", ha contado entre risas.