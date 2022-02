Israel queda eliminado en la repesca y todo el equipo de 'Alta tensión' se viene abajo: "Agradecimiento eterno"

El concursante no ha sido capaz de resolver el panel y Christian Gálvez no ha podido evitar emocionarse en su despedida: "Te vas con mucho dinero, con muchos programas a las espaldas... Respeto y admiración es lo que sentimos por ti en este programa los que estamos delante y detrás de las cámaras. Agradecimiento eterno y sé que no va a ser la última vez que nos veamos y no me refiero a dentro de programa. También agradecimiento por cómo me has tratado a mí personalmente y cómo te has preocupado por todo", le ha dicho antes de fundirse en un sincero abrazo.