Lorena Romera 10 DIC 2025 - 12:25h.

La exparticipante de 'LIDLT' recibe una llamada del hospital con el diagnóstico de su hija, que "no tiene tratamiento"

Fani Carbajo desvela en qué se ha gastado el dinero que ha ganado en ‘Supervivientes All Stars’

Compartir







Fani Carbajo está muy preocupada por la salud de Victoria, de un año. La que fuera participante de la primera edición de 'La isla de las tentaciones' y concursante de 'Supervivientes All Stars' ha compartido el diagnóstico médico tras recibir una llamada del hospital. Después de estar en urgencias con su pequeña, la influencer ha compartido el diagnóstico médico de su hija, que sufre un problema de salud para el que "no hay tratamiento".

La madrileña, de 41 años, se está desahogando a través de las redes sociales. Sus seguidores están siendo para ella una especie de refugio en estos momentos algo más complicados para ella. Y es que la creadora de contenido no ha podido evitar romperse públicamente al hablar de la salud de su niña, que atraviesa sus horas más bajas.

PUEDE INTERESARTE Fani Carbajo reflexiona sobre su cambio de vida tras sufrir una dura pérdida

Al borde de las lágrimas, la también madre de Emilio (que ha creado su propia empresa a los 17 años) ha explicado cómo está llevando ver a su hija "tan malita", usando un nebulizador para respirar. "Pienso en las mamás que tienen a las peques en los hospitales...", comenta la televisiva, que la semana pasada tuvo que visitar las urgencias del hospital para tratar de poner solución a este problema de salud de su hija.

PUEDE INTERESARTE Fani Carbajo acude de urgencia al hospital tras vomitar de color negro

"No paro de llorar, lo estoy pasando fatal, la veo tan mal..."

"No paro de llorar, la veo tan decaída... Sin ganas de nada, para lo que es ella... Me cuesta un montón. Por las noches está durmiendo fatal. Se levanta con mucha tos, mucha flema... La tuve que hacer un lavado nasal", cuenta la que fuera protagonista de la primera edición de 'La isla de las tentaciones'. "Lo estoy pasando fatal", reconoce la concursante de realities, que no puede ver sufrir a su niña.

Canal de Whatsapp de Telecinco

Poco después, Fani Carbajo daba la última hora sobre el estado de salud de su hija tras recibir una llamada del hospital con los resultados del cultivo de la muestra que habían recogido en su última visita a urgencias. Pero el parte médico de Victoria, lejos de tranquilizarla, le ha dejado algo intranquila, ya que el problema de salud de su niña parece no tener cura.

Toda la actualidad de Telecinco en Google News

"No tiene tratamiento, mañana voy a pedir una segunda opinión"

"Nos han llamado por fin del hospital para darnos los resultados. Tiene dos bacterias estomacales y, por lo visto, no tiene tratamiento. Eso es lo que le ha provocado estar suelta, tener mocos, tener flemas, la tos, la fiebre... En fin, mañana voy a ir a pedir una segunda opinión por si acaso", ha contado la que fuera también concursante de 'Supervivientes' y 'Supervivientes All Stars'.

Para prestar atención a todos los síntomas, la influencer está llevando a su hija al fisiobronquial (que fue quien le ha recomendado el uso del nebulizador). "Además, tiene cita con su pediatra y la vacuna de los 15 meses, pero estando así no sé si podrán...", ha señalado, sin poder evitar su preocupación por la salud de su hija, a la que han detectado dos bacterias estomacales "sin tratamiento".