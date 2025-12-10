Jennifer Lara anuncia su ruptura con Rubo Blanco

Equipo mtmad 10 DIC 2025 - 10:50h.

La influencer desvela los motivos que se esconden tras su ruptura con el padre de su hijo, Rubo Blanco

Jennifer Lara habla de su cambio físico durante el embarazo: “Me preocupa”

Tras el nacimiento de su hijo, Jennifer Lara ha vuelto a su canal 'Un nuevo amanecer', visiblemente afectada, nerviosa y confesando haber perdido cuatro kilos en apenas semanas. Anunciaba entre lágrimas que su relación con Rubo ha llegado a su fin tras una temporada de confusión, contradicciones y un creciente distanciamiento. La extronista de 'Mujeres y Hombres y Viceversa' se ha sincerado con sus seguidores rota de dolor y al borde de las lágrimas sobre cómo ha pasado y cómo lo está viviendo.

"Ha habido un giro dramático de los acontecimientos, otra vez. Está siendo muy difícil sentarme aquí para contaros esto", comenzaba. "Rubo y yo ya no estamos juntos. Vais a flipar cuando veáis esto, yo misma no me ubico", reconocía. Dos semanas después de su ruptura, Jennifer ha comentado que ella dio el paso de romper la relación y que, a pesar de querer volver a intentarlo, finalmente fue él quien decidió no darse otra oportunidad.

"Me dijo que había muchas cosas que no le gustaban de mi, pero no supo decirme ninguna", afirmaba ella mientras hablaba a cámara. En un testimonio desgarrador, Jennifer Lara ha detallado cómo ha sido la ruptura, explicando que le preguntó a Rubo qué había pasado para que "se fuera todo a la mierda", sin que hubiera pasado nada entre ellos.

Aunque no quería señalar a nadie ni iniciar “ninguna guerra”, la influencer reconoce que el punto de inflexión llegó tras un episodio ocurrido el día del bautizo de Asia. Lo que debía ser un día especial se convirtió en un desastre. Según relata, la cena organizada por la familia de Rubo estuvo “mal gestionada desde el principio”.

Jennifer le propuso ir a terapia de pareja

Según cuenta, estuvieron a punto de empezar terapia de pareja porque ella necesitaba que un profesional ayudara a Rubo a entender cómo la afectaba la relación con su familia, pero él dudó. Días antes de ir, Rubo le confesó que ya no estaba enamorado: “Me dijo que desde hacía tiempo no sentía lo mismo. Yo le pregunté cuánto tiempo… y no supo responderme”. Aún así, en otra conversación posterior, asegura que él mismo se contradijo: “Me decía que me quería y que le gustaba estar conmigo. Era todo muy incoherente”.

La influencer no escondió el impacto emocional y físico que le está generando la ruptura: "No duermo, no como… he perdido casi cuatro kilos. Mi cuerpo responde así a la ansiedad". Aun así, quiso tranquilizar a sus seguidores: "Estoy rota, pero saldré de esta. Siempre lo hago".