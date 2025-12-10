Muere Robe Iniesta, el líder de Extremoduro, a los 63 años
El músico extremeño Robe Iniesta, líder del grupo de rock Extremoduro, ha fallecido a los 63 años
El musico Robe Iniesta, uno de los grandes referentes del rock español, ha muerto a los 63 años. Su agencia de comunicación ha informado de su fallecimiento en una escueta nota de prensa en la que no precisa la causa de su muerte.
Hace un año dejó los escenarios por problemas de salud. El mundo de la música y la cultura llora la muerte del último gran filósofo, humanista y literato contemporáneo de lengua hispana, Medalla de Oro al mérito en Bellas Artes 2024.
Treinta años de música y 11 álbumes
En sus más de 30 años de carrera, Robe dejó 11 álbumes de estudio, canciones para el recuerdo gracias a sus letras peculiares y ventas millonarias a pesar de no haber discurrido en paralelo a la gran industria discográfica, especialmente al principio, con cimas para la crítica como ‘Agíla’ (1996) o ‘La ley innata’ (2008).
Su nuevo proyecto, Robe, comenzó su andadura discográfica con ‘Lo que aletea en nuestras cabezas en 2015, muy valorado de nuevo por la crítica, al que siguió una etapa muy fructífera con un directo (‘Bienvenidos al temporal’, en 2018) y tres discos de estudio más: ‘Destrozares, canciones para el final de los tiempos’ (2016), ‘Mayéutica’ (2021) y ‘Se nos lleva el aire’ (2023).
Robe, Medalla de Oro al Mérito en Bellas Artes
Robe fue galardonado en 2024 con la Medalla de Oro al Mérito en Bellas Artes, ha sido uno de los músicos y letristas más destacados del rock español. Su agencia de comunicación lo ha destacado, entre otras facetas, como filósofo, artista y literato, destacando también su participación política y social.
El homenaje a Robe Iniesta se dará a conocer en los próximos días
Robe Iniesta, uno de los músicos y letristas más destacados del rock español
"Nos toca escribir la nota de prensa más triste de nuestra vida"
"Hoy día 10 de diciembre de 2025, nos toca escribir la nota de prensa más triste de nuestra vida. Hoy despedimos al último gran filósofo, al último gran humanista y literato contemporáneo de lengua hispana, y al cantante cuyas melodías han conseguido estremecer a generaciones y generaciones", han escrito en la nota publicada en la página web, que no informa sobre la causa de la muerte.