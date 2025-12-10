Treinta años de música y 11 álbumes

El músico extremeño Robe Iniesta, líder del grupo de rock Extremoduro, ha fallecido a los 63 años

En los próximos días darán a conocer el lugar concreto de Plasencia y la hora a la que tendrá lugar el homenaje para despedir al artista

El musico Robe Iniesta, uno de los grandes referentes del rock español, ha muerto a los 63 años. Su agencia de comunicación ha informado de su fallecimiento en una escueta nota de prensa en la que no precisa la causa de su muerte.

Según han detallado, en los próximos días darán a conocer el lugar concreto de Plasencia y la hora a la que tendrá lugar el homenaje para despedir al artista.

Hace un año dejó los escenarios por problemas de salud. El mundo de la música y la cultura llora la muerte del último gran filósofo, humanista y literato contemporáneo de lengua hispana, Medalla de Oro al mérito en Bellas Artes 2024.