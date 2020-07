La historia de Yolanda emociona a Tárrega y Carolina Sobe: "Lloro cada día"

La llamada de Yolanda ha conmocionado a Cristina Tárrega y Carolina Sobe. La invitada ha llamado para confesar su situación, reconoce que llora " cada día " y que se siente "incómoda cada vez que se mire al espejo" . Lo que le pasa es que ha perdido 120 kilos en año y medio y su cuerpo, después de haber realizado todas las dietas, no le gusta debido a que la piel le cuelga demasiado.

Este problema lleva a Yolanda a no querer desnudarse delante de ningún hombre , sus miedos a tener pareja pasan por ahí y le ponen una barrera a la hora de conocer a un nuevo chico. Ahora pide ayuda a Tárrega, para conseguir esa ansiada operación que le haga tener ese cuerpo que tanto desea, del que no se siente atrapada y dejar atrás el problema de 120 kilos.

" Cuando era gorda, la persona que venía sabía que iba a ver todo gordo. Ahora, tras adelgazar, es complicado porque mi cuerpo no es igual...", confiesa Yolanda. Carolina Sobe le comenta que le "entiende" porque tuvo épocas de adelgazar y engordar y eso el cuerpo lo nota.

La llamada de la salvación

Cristina Tárrega se ha emocionado y ha confesado "se me está erizando todo el cuerpo" y, además, ha explicado que "son los mejores". Yolanda no paraba de llorar, no podía decir palabra alguna y solamente se dedicaba a agradecer a todos que la vida le vaya a dar otra oportunidad.