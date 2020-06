La llamada que emociona a Cristina Tárrega: "Jesús, no te vamos a dejar tirado"

"Fui cocinero durante 30 años, hace 2 años me sometí a una operación de vesícula y no salió muy bien ", empezaba su discurso Jesús en la llamada. "P esaba 80-90 kilos y ahora peso 180 kilos , tengo obesidad mórbida con 43 años", matizaba el invitado durante su intervención.

La situación de Jesús se complica aún más al explicar que debido a su peso no puede volver a trabajar porque no aguanta una jornada de trabajo de 10 horas. "No me puedo valer por mí mismo", explicaba cabizbajo el invitado. "Mi llamada es porque necesito una reducción de estómago porque no puedo costeármelo por lo privado y en la Seguridad Social me dan 3 años de lista de espera", seguía contando la voz rota.