El abogado Marcos García Montes acude al tanatorio para despedirse de su amiga Carmen Sevilla: “No dejaban pasar”

Marcos García Montes, exabogado y amigo de Carmen Sevilla, acudió esta mañana al tanatorio de Pozuelo de Alarcón para darle el último adiós y así nos lo ha contado en ‘Así es la vida’: “Me encontré con la sorpresa de que no dejaban pasar a los compañeros. Un amigo mío, que se coló, me dijo: ‘Marcos, no hay nada. Entré hasta la sala del velatorio, no había nadie”.