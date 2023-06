El chofer de Carmen Sevilla echa de menos un homenaje a la actriz en su último adiós: “Carmen adoraba las flores y no hay ni un ramo de flores para ella”

Por expreso deseo del hombre que ha estado a su lado día tras día tras su durísima enfermedad y el que no la soltado de la mano hasta su último aliento, Carmen Sevilla , la gran Carmen de España será despedida en la más estricta intimidad . Una decisión de su hijo Augusto Alguero que no ha gustado demasiado entre los amigos de la actriz.

Su abogado, Marco García-Montes y su chófer, Florentino “Tino” Fernández, han atendido a los medios de comunicación desde las puertas del tanatorio y han sentido que a Carmen le hubiera gustado que su público, se pudiera despedir de ella “La hubiera gustado que el pueblo, que son los que la querían, se hubieran despedido de ella… Es imposible, cuando no te contestan dos veces, no vuelvo a llamar más”. Incluso, con mucho pesar, Tino ha recordado que a Carmen le encantaban las flores “Carmen adoraba las flores y no hay ni un ramo de flores para Carmen”.