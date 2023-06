Manuela ha contado una anécdota con Carmen Sevilla que deja muy clara cómo era su personalidad y su carácter. “Estando yo embarazada, un día llegó antes de lo habitual y me vino con una bolsa enorme de ropa para regalarme. Y yo: ‘Carmen, me parece que has exagerado un poco’. Pude vestir a mi hija desde que nació, hasta los 3 o 4 años. Era generosa no, lo siguiente. Y trabajar con ella era fácil, fácil, fácil”.