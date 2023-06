Luis Lorenzo, tras conocerse que la tía Isabel no murió envenenada: “Esto no se digiere nunca. Somos víctimas del sistema"

Luis Lorenzo ha dado a ‘Así es la vida’ la primera entrevista tras conocerse que la tía de Arancha Palomino, Isabel, no murió envenenada . La familia de la mujer les acusaba de haber acabado con su vida para conseguir su herencia, pero hoy hemos sabido que el informe del forense apunta a que la anciana podría haber fallecido por causas naturales.

“ Por fin anoche he podido dormir , mucho tiempo después de sufrir un escarnio, un aquelarre, una brutalidad por parte del acorralamiento mediático y una investigación que ha hecho un daño irreparable a esta familia”, ha comenzado el actor.

El actor tiene claro que el daño de imagen que él y su mujer han sufrido por todo este caso “ya no tiene solución ” y ha lanzado un mensaje a las personas que habían condenado a él y a su mujer antes de que existiera una sentencia: “Espero que hoy no duerman tranquilas después de leer el informe”.

Ha explicado que le ha dolido mucho que “por hacer un bien [llevarte a Isabel a su casa], te convierten en un asesino”. “Me ha dolido la ineficacia de la justicia, el no respetar la presunción de inocencia, el juicio paralelo, esas miradas de soslayo, la hipocresía. Aprendamos a no juzgar a nadie su no queremos ser juzgados”, ha dicho.