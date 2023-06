Exclusiva| El informe forense confirma que la tía de Arancha Palomino no murió envenenada ni tenía signos de violencia

Isabel no fue envenenada. Así lo dicta el último informe forense que apunta a que la tía de Arancha Palomino y Luis Lorenzo podría haber fallecido por causas naturales y no por tomar una sustancia que le llevara a la muerte. Además, antes de detallar los aspectos más relevantes del documento, Arancha Palomino dio una entrevista a este programa donde mantuvo la misma versión que los especialistas: "Puedo asegurar que mi tía no ha sido envenenada".