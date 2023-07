Sandra Barneda se identifica con Bosco: “Yo también de pequeña lo pasé mal, me sentía sola”

Sandra Barneda se sintió identificada con sus palabras: “ Yo de pequeña también lo pasé mal . Te puedo entender. Son momentos de vulnerabilidad yo creo que muy grandes, donde ni siquiera sabes de qué va la vida, pero te sientes sola. En mi caso, yo me sentí sola ”.

Bosco también ha hablado sobre su niñez en el programa y, aunque hubo momentos difíciles, también tuvo la suerte de “estar en un colegio estupendo y de que mis padres me dieran un enorme apoyo”. Aun así, hubo dificultades: “Me costaba más que a los demás. Cuando te metes en una habitación y el silencio te distrae, es complicado ”.

A pesar de todo, ahora ya convive perfectamente con su hiperactividad: “La he considerado como parte de mí y una cosa positiva y que me alegro de ser”. Además, ha bromeado con que en su familia no es el primer caso y que poco puede hacer para escaparse.