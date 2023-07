Tras sus piques iniciales en el reality, han vuelto a enfrentarse. Marta le decía a su compañera que le ha dicho todo a la cara, pero Makoke le decía que no y le advertía que no estaba dispuesta a entrar "en bucle": "Yo paso y corto".

Marta le pedía un ejemplo de algo que no le haya dicho y Makoke le recordaba que, sarcástica, se preguntó de qué iba a hablar si no era de su exmarido, Kiko Matamoros.

La aludida le pedía que le dijera algo al margen de lo ocurrido con el colaborador y Makoke le lanzaba un reproche: "Una cosa es que me lo digas a mí y otra que vayas por detrás, me hagas burla y te rías de eso, no tiene nada que ver, si no lo ves no lo ves tú..."