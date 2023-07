Bosco Blach Martínez-Bordiú se pronuncia sobre los rumores de ruptura con Adara Molinero

Raquel Arias , colaboradora de 'Así es la vida', ha revelado en el programa que Adara Molinero le ha bloqueado en Twitter después de ver que había ido al estreno de una película con Bosco Blach Martínez-Bordiú . La extremeña ha lamentado que haya quien "no entiende todavía la amistad entre hombres y mujeres" y le ha dirigido un claro mensaje a la finalista de 'Supervivientes': "Solo quiero que sea feliz, contigo o sin ti, eso lo tenéis que elegir vosotros, yo simplemente soy su amiga".

Adara, que también escribió ayer por la noche que le gustaría "desaparecer", ha borrado ese tuit y no se ha pronunciado sobre el tema, pero quien sí que lo ha hecho ha sido su nueva ilusión, Bosco Blach Martínez-Bordiú, que ha optado por tomarse con humor la situación . El sobrino de Pocholo ha citado en Twittter una de las noticias que se han publicado y que dice: "Bosco olvida a Adara Molinero con esta colaboradora de Telecinco y saltan las alertas"; para desmentirla rotundamente.

"Llamadme loco… pero así por pensar en alto… yo creo… no sé eh ya me diréis… yo creo que a la tercera o cuarta a lo mejor alguien se lo cree", ha comentado el ganador de 'Supervivientes 2023', mostrando que no tiene ningún crédito lo que publica este medio porque es totalmente falso que tenga algo más que una amistad con Raquel Arias, a la que se unió mucho durante su paso por el concurso y con la que ahora tiene una relación muy estrecha.