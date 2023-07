Los 'problemas' de la boda de Tamara Falcó e Íñigo Onieva: de los momentos de "tensión" a las ausencias y la polémica con el vestido

De corte clásico, el vestido de Tamara Falcó ha despertado todo tipo de opiniones ya que hay muchos que no entienden el diseño elegido por la marquesa de Griñón.

Isabel Rábago aseguraba en 'Ya es mediodía' que se vivieron "momentos de tensión" entre Isabel Preysler e Íñigo Onieva. La periodista asegura que la madre de la novia no entendió las lágrimas del novio y de su consuegra a la entrada de Tamara en la ceremonia: "Su cara era de 'estáis haciendo el ridículo".

No fue el único momento incómodo, según la periodista, Íñigo llamó "Isa" a su nueva suegra: "La cara que le tuvo que poner... se puso de los nervios y le pidió perdón".

Pero "el colmo" habría sido el discurso del hermano de Tamara Falcó: "Le dijo 'Íñigo, todos hemos hecho de todo, todos tenemos nuestras batallitas, pero una vez que te casas, te casas. Pero no te preocupes que esto pasa en todas las familias y en esta familia no somos de matrimonios de larga duración. A Preysler la pinchaban y no le salía ni bótox".