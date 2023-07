Adara Molinero y Bosco Blach Martínez-Bordiú: de su beso por sorpresa a las supuestas deslealtades

Adara y Bosco sorprendieron a todos en la final de 'Supervivientes', Carlos Sobera les veía juntos y dudaba:"¿Hay algo más de lo que se ve a simple vista, que ya se ve bastante?" Ella reía, titubeaba, pronunciaba un "no sé", él le preguntaba algo al oído y los micrófonos le delataban, le había preguntado si podía darle un beso. Y, tras varios en la mejilla, en la cabeza... llegaba el de los labios.

Sin embargo, la relación no ha estado exenta de polémica y surgió el mismo día en que se confirmó su relación. Según apuntaban en 'Socialité', el sobrino de Pocholo podría haber sido desleal a su nueva novia la misma noche en que acabó el reality tal como afirmaban algunos testigos: "Había muchas chicas que iban y venían de su mesa. Hasta aquí, todo normal, pero él aprovechaba para ligar".

Ellos hicieron oídos sordos y su relación continuó tras el reality. Él la invitó a cenar, ambos se hicieron un regalo muy especial... Pero hubo quien dudó de ellos. Artùr aseguraba que Adara siempre "habló mal" de Bosco y que cambió de repente: "Yo pienso que tres meses y pico dice una cosa y que, de repente, cuando está nominada conmigo, él se salva y al día siguiente se acuesta con él... Me parece algo... No me duele, pero es un poco raro".