Claudia Ortiz, hija de Bertín Osborne, presume de curvas tras la noticia de su embarazo

A través de redes sociales, Claudia Ortiz nos ha mostrado sus curvas con un gesto muy tierno. Al vídeo le acompaña un texto que ha escrito ella misma y en el que nos decía que le hubiera gustado dar la noticia en primera persona: "Me ha dado pena que esta vez no os hayáis enterado por mí, pero me he confiado y, queriendo alargar los días de intimidad y de disfrute de este embarazo que tanta ilusión nos hace, la noticia ha trascendido, así que es hora de confirmarla".