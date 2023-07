Chabeli Navarro, tras sus palabras sobre Bertín Osborne: "Para mí, es un paso muy importante"

Chabeli Navarro asegura en la portada de la revista 'Lecturas' que se quedó embarazada durante su relación con Bertín Osborne y que el cantante la "convenció" para interrumpirlo. Tras el comunicado enviado por Bertín desmintiéndola, Chabeli dice no tener miedo.

La reportera Marta Collado nos contaba que Chabeli había llegado un tanto “cabizbaja” a su centro, agradecía la presencia de la prensa y reconocía que no lo está pasando bien: “Está reviviendo momentos muy duros pero está fuerte”.

“Para mí es un paso muy importante que he dado”, decía Chabeli ante las cámaras.

Ella salía del centro tras hacerse público este texto y decía no tener miedo: “Ha dicho que está bien, no nos quiere atender más y parece que no está pasando por muy buenos momentos”, transmitía la reportera.