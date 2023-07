La madre de Chabeli Navarro sale en su defensa: "Está diciendo la verdad porque yo lo he vivido"

Isabel Márquez, la madre de Chabeli Navarro, ha accedido a contestar a unas preguntas ante los micrófonos de 'Europa Press' para posicionarse al lado de su hija en la batalla legal y mediática que está lidiando con Bertín Osborne. Aunque comentaba que no quería hablar mucho del tema, sí dejaba claro que no duda de la versión que ha contado su hija porque ella ha sido testigo de todo lo ocurrido: "Chabeli está tranquila porque dice la verdad y yo lo sé porque lo he vivido".