Teresa Bueyes asegura que fue "engañada" por Chabeli Navarro a firmar el documento con Bertín Osborne: "Me enteré por un programa de que había abortado"

Chabeli asegura que fue "ajena" a ese contrato, que no tenía conocimiento de él y que cuando lo tuvo dijo que no lo firmaría. Sin embargo, su representante legal lo habría firmado en su nombre y, ahora, Teresa Bueyes responde.

Asegura que cuando dijo que no firmaba, se modificaron cosas y lo rubricó en su nombre porque le dio poder para ello, es más, afirmaba que podría haberlo hecho sin consultar con ella dados los poderes que tenía, pero que no fue el caso.

Teresa no conoció a Chabeli, trató con ella por teléfono y aceptó el caso porque contactó con ella a través de una persona en común: "Me ha costado mucho trabajo y esfuerzo poder hacer razonar".

Ahora, la letrada sigue sujeta al secreto profesional, solo Chabeli puede liberarla de él pero no lo ha hecho así que no puede entrar en detalles pero sí ha dado su versión: "He actuado defendiendo sus intereses, manifiesta que desconocía lo que se firma pero tengo que decir que se reconoce que cobró 30.000 euros, no puede ser que reconoce lo bueno y le favorece para lo que entre comillas no, no lo reconoce".