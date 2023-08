Alejandra Rubio tiende la mano a su primo, José María Almoguera: "Por mi parte, sin problema"

Tras revelar que no tiene ninguna relación con su primo, José María Almoguera , y que, por tanto, no ha conocido a su hijo en común con Paola Olmedo, el pequeño Marc, que tan solo tiene dos meses de vida, Alejandra Rubio ha cambiado su discurso y ha optado por mostrarse conciliadora con el mayor de los nietos de María Teresa Campos .

Así lo ha demostrado la colaboradora de 'Así es la vida' ante los micrófonos de 'Europa Press', asegurando que le gustaría conocer a su sobrino segundo y no queriendo aclarar si está apenada por no haber podido estar con el bebé debido a su distanciamiento con su primo, en lo que es una clara muestra de su voluntad de no seguir alimentado la brecha que existe entre varios miembros de su familia.