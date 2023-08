El abogado de Chabeli Navarro, contra Teresa Bueyes: “El código deontológico dice que si yo soy el letrado no puedo irme de fiesta con la parte contraria”

“Yo no la he nombrado, esta señora, desde el minuto uno que apareció mi clienta en televisión, ella misma se autodenominó como su abogada”, empezaba a decir y aseguraba que no ha podido interponer una denuncia en su contra porque ante el colegio de abogados lo que se formulan son quejas. La institución se pone después en contacto con la otra parte y finalmente decide.