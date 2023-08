Sandra Barneda frena a José Antonio Avilés: "Respeta al abogado"

José Antonio Avilés se enfrentaba en directo a José Manuel Moreno, abogado de Chabeli Navarro. El colaborador acusaba al letrado de no responder a las preguntas ni de los colaboradores ni de Sandra Barneda y la presentadora le paraba los pies en directo en 'Así es la vida'.

El colaborador del programa se dirigía a José Manuel Moreno, muchos le pedían claridad en su pregunta, pero él se negaba a formularla: “Pues voy a ser muy claro ¿Sabes por qué no le quiero preguntar? Porque termina contestando lo que a usted le da la gana”.

“Claro, respondo lo que quiero”, decía el aludido, Avilés le reprochaba que no había respondido a una pregunta de Sandra Barneda y la presentadora le frenaba en directo: “Te voy a pedir que no hables en mi nombre”.

“Respeta al abogado, que está haciendo su trabajo”, insistía Sandra y añadía que era la primera vez que se sentaba en un plató: “Te pido por favor que le hagas preguntas, si no quiere responder, no hay una mala respuesta si no una mala pregunta”.