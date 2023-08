Gema Fernández y Patricia Cerezo opinan sobre la polémica de Mario Vaquerizo: "No tiene mala intención"

"Me pongo la camiseta del Cristo de la Muerte de la Legión porque me encanta", lanzó, para luego subrayar que no piensa "claudicar ante eso". "Yo voy a seguir haciendo lo que me salga del mismísimo coño porque no hago nada para provocar y la polémica no está en que yo me la ponga, está en quien lo convierte en polémica. En mi casa y en mi vida mando yo. ¿Quién eres tú para decir la camiseta se puede poner una persona o no?", dijo visiblemente molesto.