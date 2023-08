Marta Peñate acusa a Makoke de provocarla en '¡Vaya vacaciones!': cree que ha sido "un mueble" y que lanza comentarios "envenenados"

Dicho esto, el enfrentamiento se desataba entre ellas en ‘Así es la vida' y es que Marta tachaba de “mueble” a Makoke en el concurso: “Es muy buena haciendo las pruebas, pero recalco que yo no haría un reality donde hubiera diez Makokes, porque no habría reality”.

La aludida respondía a su pulla con otra: “Yo creo que Marta vale mucho para realities, es muy buena, porque su personalidad, su forma de ser… para el reality me parece una tía diez”. Es más, decía no ofenderse porque la llamen mueble: “Llevo dos realities y por mí no hago ninguno más, para mí no es un halago ser carne de reality”.