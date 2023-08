Beatriz Trapote nos habla como nunca de cómo empezó su historia de amor con Víctor Janeiro: "Le salió mal la jugada porque nos tiramos toda la noche contando estrellas"

Sandra Barneda le preguntaba entonces si se enamoró en ese momento y Beatriz nos confesaba cómo fueron sus primeros momentos juntos: "Como periodista, una va a cubrir la noticia, no me lo podía imaginar. Digo me va a tirar los trastos pero le salió mal la jugada porque nos tiramos toda la noche contando estrellas y al final, por contar estrellas, aquí estamos. Si hubiera pasado otra cosa a lo mejor no estaría aquí".