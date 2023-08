Terelu Campos echa la bronca en directo a Makoke: "Si hubiera sido tu hija, le habría hablado como madre y no como una colaboradora sin escrúpulos"

Es más, explicaba que si trabajara con ella en televisión como era el caso de Makoke y Alejandra, no se comportaría igual: “Antes me inmolo yo porque esa persona forma parte de mi vida y para mí, aunque no tenga un trato diario ni nada, ha sido como otra hija”.

Sin embargo, esto no es lo único que las enfrenta y es que a Terelu le parece que Makoke “no ha sido justa” con la persona con la que ha compartido su vida durante mucho tiempo: “Sé que te has peleado con él por apoyarme a mí, pero una cosa no quita a la otra y no son una persona ruin pero no tengo que pasarme la vida rindiendo pleitesía. Si luego has hecho otras cosas que no me han parecido bien, no tengo que estar de acuerdo”, le decía.