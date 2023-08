Yurena, tras la reaparición mediática de Loly Álvarez: "No la conozco, no sé quién es"

En el cumpleaños de Álex Pérez en el Bingo Las Vegas, los compañeros de 'Europa Press' le han preguntado a Yurena por Loly debido a su reaparición en televisión y la exconcursante de 'GH VIP' ha dejado claro que no quiere hablar de su excompañera y no quiere saber nada de la que fuera concursante de 'Supervivientes' en 2019 al negar haberla conocido: "No la conozco, no sé quién es, no tengo ni idea, lo siento".