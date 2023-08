Jonan Wiergo se queja de las constantes denuncias de los vecinos en su restaurante: “No es normal que un empleado haya sufrido una agresión homófoba"

Jonan Wiergo tiene un restaurante en el que también se hacen espectáculos como el de drag queens pero las constantes denuncias de sus vecinos ponen en peligro su negocio. El exconcursante de ‘Supervivientes’ ha tenido que dejar de hacer este show y explica que no puede afrontar económicamente las denuncias que le llegan cada semana.

Los motivos son variados, al principio le denunciaban por el sonido, pero él asegura que se han gastado 15.000 euros en insonorizar el local, con lo que el ruido no es un problema. Pero cuando no es por la música, se quejan de olores o de otras cuestiones.

Y es que Jonan asegura que no sabe qué hacer y por eso decidió publicar en Instagram la situación: “No es normal que un empleado mío haya sufrido una agresión homófoba, me lo niegue y el ayuntamiento no haga nada”.