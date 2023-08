Una de ellas es obvia. Desde hace muchos días, se viene diciendo que la matriarca de clan Pantoja podría no asistir a la boda de su hija con Asraf Beno y que habría declinado la invitación por no tener contacto con ella.

Antonio Rossi era uno de los periodistas que, hace tan solo unas horas, aseguraba que la cantante no iba a acudir al enlace del año: “Isabel Pantoja no piensa ir a la boda de su hija, ni se ha planteado la posibilidad de ir (..) Confirmadísimo que no va a ir a la boda, no se lo plantea”, afirmaba el colaborador de ‘El programa del verano’.