"He alucinado", decía Alejandra Rubio sobre las imágenes de su madre. En ese momento, César apuntaba al parecido físico entre madre e hija, pero la colaboradora lo negaba: "Qué va, ojalá. Yo tengo mucha mezcla de mis padres. Ella tiene la nariz perfecta y mi madre siempre me dice 'Tú no tienes mi nariz' y le digo 'Ya, hija, ya lo sé. No hace falta que me lo digas", comentaba Alejandra Rubio.