El subdirector de 'El Mundo' desvela por qué el tío de Rubiales ha decidido hablar ahora: "No había querido pronunciarse y ahora cree que la etapa de su sobrino ha terminado"

Y además, Esteban explica por qué ha querido hablar ahora : "Él ha decidido este momento, según su versión, porque la etapa de su sobrino ha terminado ya por completo, hasta este momento él no había querido pronunciarse. Lo importante más allá de si es una venganza o no lo es, es que su testimonio sea verdad y que aporta muchos detalles que hasta hoy no se conocían".

Detalles en los que Juan Rubiales hablaba sobre la fiesta de Salobreña y sus conversaciones con su sobrino sobre esto: "Cuando llegan las chicas yo me encierro en la habitación, él entra y me dice: '¿qué pasa, tío?'. Le digo que no quiero participar de esto. 'Siempre estás igual, eres un pesado'. Yo no participé en la fiesta, me daba vergüenza y le dije: 'Luis, tienen 18, 19 años, es que podrían ser tus hijas".