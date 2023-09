Alejandra Rubio aborda la reacción de Gustavo Guillermo cuando le pidieron firmar un contrato de confidencialidad: "No se lo tomó bien"

Se ha dicho que el hecho de que las hermanas Campos pidieron a Gustavo Guillermo que firmara un contrato de confidencialidad a pesar de los años que llevaba trabajando con Teresa habría sido el motivo del distanciamiento de la familia con el conductor. Ahora, Alejandra Rubio confirma que se le pidió, pero Gustavo siempre se negó: "No lo tiendo, si no hay nada que ocultar..."

En ‘Así es la vida’, Alejandra ha confirmado que se le pidió. La colaboradora explicaba que esto es algo que no se ha hecho muy bien en su familia ya que su abuela no lo estableció así en el pasado. Llegó un momento en que Terelu Campos y Carmen Borrego creían que era adecuado que tanto él como todas las personas que trabajaban con Teresa lo firmaran, pero Gustavo negó.

“No se lo tomó a bien, se lo tomó como que desconfiaban de él”, explicaba la hija de Terelu y añadía que por una parte le entiende, pero por otra no comparte su decisión: “Tampoco lo entiendo, si no hay nada que ocultar…”

Se lo pidieron en más ocasiones, pero Gustavo no cambió de opinión: “Nunca lo ha firmado y ha seguido trabajando, no ha sido motivo (…) Ha decidido no firmarlo y yo, personalmente, no lo entiendo, yo lo hubiera firmado”, explicaba.