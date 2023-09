Carmen Borrego aclara por fin qué pasó cuando Gustavo Guillermo no quiso firmar el contrato de confidencialidad

Carmen nos contaba que ella y su hermana habían pensado en muchas ocasiones que todas las personas que trabajaran con su madre firmaran un contrato de confidencialidad, pero no se decidían a hacerlo.

“A Gustavo le sienta mal, no se firma el contrato y no ocurre nada más”, relataba Carmen y negaba algo de lo que se ha dicho: “Es mentira que haya una cláusula que diga que si no se firma se le va a despedir”.