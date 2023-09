Carmen Borrego, sobre la supuesta vida de lujo de Gustavo: “A mí no me consta”

Ya en plató, Carmen Borrego se mostraba sorprendida con el reportaje sobre la supuesta vida de lujo Gustavo: “A mí no me consta para nada ese nivel de vida de Gustavo, yo puedo aclarar las cosas que yo sé… Gustavo no tenía coche, ¿cinturones de lujo? Yo le he regalado algún cinturón de lujo y Terelu también le ha hecho algún regalo también”.