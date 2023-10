Carmen Borrego confirma que Gustavo la llamó ‘sinvergüenza’: “Me dolió mucho”

Borrego, en el plató de ‘Así es la vida’: “Tras el mensaje, se hace una reunión en casa de Gustavo y se aclaran todas las cosas”

Tras repasar las declaraciones en exclusiva de Antonio Rossi en ‘Vamos a ver’ donde detalla el por qué Gustavo rompió la relación con Las Campos y llegó a llamar sinvergüenza a Carmen Borrego, la propia Carmen explicaba lo sucedido en directo en el plató de ‘Así es la vida’.

Borrego confirmaba que Gustavo la mandó un mensaje llamándola sinvergüenza después de que desconfiase de él cuando Kiko Hernández contó que las había grabado: “A mí me pilla esto en directo y por sorpresa… yo no arremeto contra Gustavo lo único que digo es que no tengo por qué dudar de lo que dice Kiko”.

“Entonces es cuando Gustavo me manda un mensaje llamándome sinvergüenza y yo me quedo alucinada porque ni yo h dicho nada, no he arremetido contra él, ni yo he grabado a nadie…”, continuaba la colaboradora.

Además, Carmen Borrego aclara que no se rompe la relación con Gustavo y que se produce una reunión reconciliadora: “No solo ocurre lo de las grabaciones, ocurren otras muchas cosas… y es entonces cuando se hace una reunión en casa de Gustavo y se aclaran todas las cosas. A mí Gustavo me cuenta que solo tiene una grabación mía, no he tenido nada en contra de Gustavo, pero tampoco gustavo en contra mía. Hemos mantenido una relación, desde ese momento, normal”.

“No me sorprendió, no, me dolió… luego me lo explicó y me pidió disculpas. Y de la misma manera que él piensa que yo me he confundido en ese momento, él se confundió mandándome ese mensaje. Mi madre de esto no sabía absolutamente nada”, aseguraba Carmen en el plató de ‘Así es la vida’.

