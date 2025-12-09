Adriana Dorronsoro 'pilló' a Alejandra Rubio junto a parte de su familia comiendo en un conocido restaurante de Madrid

Alejandra Rubio hace balance de su primer año como madre y pone nota a Carlo como padre: "Es un..."

El pasado viernes cumplía su primer año el hijo de Alejandra Rubio y Carlo Costanzia. Su celebración, y especialmente los invitados a este importante día, han sido motivo de conflicto desde el primer día entre ambas familias. Ahora, ya con todo pasado, nuestra colaboradora de 'Vamos a ver' nos ha contado con detalle cómo han pasado este fin de semana.

"Fue muy bien y estamos muy contentos. El cumpleaños fue el viernes que para eso era el día que los cumplía", ha comenzado contándonos.

Sobre la presencia de Carlo Costanzia padre, al que hemos podido ver entrando en la casa de la pareja, nuestra colaboradora ha explicado: "Estuvieron los que pudieron venir porque había gente que no podía. Yo he invitado a todo el mundo y nunca voy a excluir a nadie".

Pero esta no ha sido la única celebración de cumpleaños que ha tenido el pequeño, ya que el domingo parte de ambas familias se reunieron en un conocido restaurante de Madrid, donde fuero 'pillados' por Alejandra Dorronsoro: "Yo tengo comida familiar el domingo en 'El Jardín de la Máquina'. Entré y me encontré a Alejandra y Carlo, Terelu, el padre de Alejandra con su pareja y Carlo padre. Nos saludamos y yo me acerqué a la mesa. Terelu ejerciendo mucho de abuela y me parece una relación de familia normal", ha desvelado en directo.

Alejandra Rubio, Sobre la ausencia de Mar Flores: "Se fue a Bruselas porque ella viaja un montón"

Sobre la ausencia de la otra abuela, Alejandra Rubio ha explicado: "Se fue a Bruselas porque ella viaja un montón. Se ha ido a pasárselo bien con sus amigas porque tenían un concierto y las entradas la tendrían desde hace tiempo".