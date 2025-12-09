Patricia Fernández 09 DIC 2025 - 00:52h.

La pareja vuelve a verse en 'La isla de las tentaciones' en 'el espejo' y estalla todo por los aires

¡Almudena pierde los nervios en 'el espejo' de 'La isla de las tentaciones 9'!: lanza un coco a Darío que acaba dando a Sandra Barneda: "Perdóname"

Una pareja iba a tener una gran oportunidad, tener un reencuentro frente a 'El espejo' de 'La isla de las tentaciones 9' y con esto llegaba uno de los momentazos de la edición, el cara a cara entre Almudena y Darío después de todo lo que está ocurriendo en sus villas y el gran dolor que siente ella tras verle avanzar con Cristina.

Después de que las chicas decidieran que Almudena era la elegida para encontrarse con Darío y que Sandra Barneda se lo comunicase a él. La presentadora y Darío llegaban frente a 'El espejo', donde él le confesaba cómo se encontraba momentos antes de poder verse con su pareja: "Estoy bastante nervioso, impone mucho esto. La veo y sé cómo se siente. Creo que la voy a ver con dudas y voy a intentar decirle lo que siento a través de aquí".

Momento en el que Sandra Barneda le explicaba las normas, las que también iba a hacer conocer a Almudena: "Va a durar tres minutos, no podéis tocaros ni cruzar el espejo, no podéis hablar, podéis utilizar la mirada, los gestos, pero no palabras. Saltarse las normas si que tendría consecuencias muy graves".

Tensión y muchos reproches en el reencuentro de la pareja

Y llegaba la hora de la verdad, Almudena corría por la playa, a toda velocidad, para poder llegar cuanto antes frente a 'el espejo', la que llegaba directamente a golpear lo que separaba a ambos y gritaba fuera de sí: "Eres un hijo de p*, me has roto el corazón". Mientras la presentadora le recordaba que "no puede hablar" y se lo recordaba en varias ocasiones, pero ella no podía parar de gritar y de decirle lo que le ha hecho sentir a Darío: "Eres un desgraciado, mi padre tenía razón. Te odio, eres un cerdo, me estás perdiendo".

Darío, por su parte le reclamaba lo que él también ha tenido que ver y reaccionaba a sus palabras: "Me estás mosqueando. A ti te han chupado y te han comido entera". Mientras la presentadora le pedía que no hablasen: "Solo gestos y miradas, por favor".

En un momento de completa tensión, Almudena cogía un coco de la arena y lo lanzaba directamente al espejo, pese a que Sandra Barneda intentaba impedirlo y esto cabreaba a su novio. Pero ella mientras le recordaba "el cojín que se ha puesto en la cara, el beso que yo lo vea" en sus momentos íntimos con Cristina, volvía a coger el coco y a lanzarlo, el que acababa dando a la presentadora. Ella pedía perdón en ese mismo momento a la presentadora, que les recordaba que "esto iba a tener consecuencias".

En sus últimos instantes, Almudena le hacía una clara pregunta: "¿Estás conmigo por estar? Me tienes harta". Mientras Darío se mostraba muy enfadado y, cuando Sandra Barneda, les pedía que se retirasen de 'el espejo', Almudena terminaba tirada en la arena, entre gritos: "Te tenía en un pedestal, me has roto el corazón, cerdo de mierd* y yo te he respetado en todo momento".

Darío corre hacia Almudena tras acabar 'el espejo'

Todo mientras Darío se marchaba en dirección contraria, gritando y visiblemente mal, el que terminaba corriendo hasta donde estaba Almudena, pero Sandra Barneda conseguía que no se juntasen, pero si compartían un cruce de reproches: "La he dejado gritar y no me escucha. Mírame a los ojos y me veras. Vergüenza es lo que me das, has desaprovechado la oportunidad".

"¿Quieres explicarme qué te ha pasado? Tenías la oportunidad de mirarle, ¿dónde ha quedado el amor?", le preguntaba Almudena a Darío mientras este se marchaba por la playa y se tiraba a la arena, pero al verlo, ella no podía resistirse y corría hacia él desconsolada, mientras la presentadora intentaba que esto no sucediera, ¿conseguirá llegar hasta su pareja? Descúbrelo en el final de 'el espejo' de la pareja en el próximo programa de 'La isla de las tentaciones'.

Así decidían las chicas que fuera Almudena a encontrarse con Darío

Cuando Sandra Barneda entraba a 'Villa Playa' para comunicar a las chicas que una de ellas iba a tener "la oportunidad de ver a su novio" a través de 'el espejo': "No vais a poder cruzar una palabra, pero cualquier gesto o una mirada os puede dar muchas respuestas, pero este privilegio solo puede disfrutarlo una de vosotras, tenéis que poneros de acuerdo". Y no dudaban ni un momento, todas creían que Almudena al creer que "es a la que mejor le va a venir", lo que emocionaba mucho a ella: "Siento que al mirarle a los ojos voy a tener muchas respuestas".

Noticia que la presentadora iba a comunicar a los chicos a 'Villa Montaña': "Hoy uno de vosotros va a poder ver a su novia". Lo que creían que ellos iban a poder decidir, por lo que se mojaban en quién lo necesitaba más, pero Sandra Barneda les explicaba que ellas ya lo habían elegido: "La decisión está ya tomada, han sido las chicas y el que va a poder reencontrarse con su pareja es... Darío".

Lo que generaba nervios y alegría en él: "Estoy bien, tengo ganas, pero estoy nervioso porque voy a ver la mirada que me va a echar que voy a entender". El que se preparada y se iba directamente con Sandra Barneda de la villa, sin saber ni de lejos lo que le esperaba en este momento.