Carmen Borrego estalla: “La entrevista de Edmundo Arrocet es una bomba en mi corazón”

Edmundo Arrocet habla de su relación con María Teresa Campos en una exclusiva en la que además arremete contra sus hijas, Carmen Borrego y Terelu Campos. La colaboradora de ‘Así es la vida’ prefería el silencio, decía que el humorista es “lo peor” que le pasó a su madre en la vida pero ha acabado por estallar en el plató del programa.

Antonio Montero pedía a Carmen Borrego que respondiera a Edmundo en primera persona, pero ella se negaba a decir nada en boca de su madre. sin embargo, acababa por derrumbarse.

“Hace 29 días que mi madre ha fallecido y no voy a contestar nada que no pudiera contestar mi madre en vida”, decía Carmen y respondía a su compañero que no es quién para hablar por ella: “Desgraciadamente, está fallecida, si te parece mal, lo siento, pero no me vas a sacar de quicio para decir nada que no quiera decir”.

“Si le haces daño a mi madre no voy a perdonar jamás, te lo dejo claro y me parece Indecente contestar cosas que no puede contestar mi madre”, se enfadaba Carmen, que no quiere que en esta ocasión se le tache de “bocas”: “Me vais a tachar de una hija que está destrozada porque ha fallecido su madre, esto es una bomba en mi corazón y como tal lo siento, por respeto a la gran madre que he tenido no voy a contestar porque no me corresponde”.

