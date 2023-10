Raquel Arias habla con Gabriela tras su paso por urgencias: “Está muy mal”

“Gabriela no había quedado con Bertín. Le mandó un mensaje porque estaba cerca de su casa para poder verse. Él no le contesta, va a su casa igualmente, le abre el portero, sube a su piso y se encuentra en que Bertín no está… al poco Bertín le mandó un audio, que yo he escuchado, explicándole que no está encasa porque había tenido un problema familiar”.