Isa Pi hace balance tras su boda con Asraf: “Se me pasó súper rápido y fui muy feliz”

“Ahora tengo mi familia nueva, he creado mi familia con Asraf, es mi sueño ”, fueron las palabras de Isa Pi en el día más especial de su vida. Recién casada con Asraf y junto a Jorge Javier y su prima Anabel Pantoja posa en la portada de una revista aparentemente feliz pese a no tener el apoyo de su madre.

“He intentado no pensar en las ausencias, me siento muy querida, muy arropada por todas las personas que han venido”, comenta en la exclusiva Isa que asegura que no ha recibido ningún mensaje de Isabel Pantoja el día de su boda.